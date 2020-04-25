كورونا.. 13 وفاة بمصر و7 في الإمارات وواحدة بالسودان

عواصم عربية / الخليج 365

ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا، مساء السبت، في كل من مصر والإمارات والسودان والعراق، بحسب مصادر رسمية.

في مصر، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، وفاة 13، وإصابة 227، وشفاء 39.

وأوضحت أن عدد الإصابات في البلاد بلغ 4319، بينها 307 وفيات، و1114 حالة تم شفاؤها.

وفي الإمارات، قالت متحدثة الحكومة آمنة الضحاك، في مؤتمر صحفي، إنه تم تسجيل 532 إصابة، ليرتفع الإجمالي إلى 9813.

وأضافت أنه توفي 7 أشخاص من جنسيات مختلفة بالفيروس، لتبلغ الحصيلة 71، بحسب إعلام محلي.

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وفي السودان، قالت وزارة الصحة في بيان، إنه تم تسجيل 39 إصابة، 36 منها بالعاصمة الخرطوم، ووفاة واحدة و5 حالات شفاء.

وارتفع العدد الكلي للإصابات بالفيروس إلى 213، متضمنة 17 وفاة، و19 متعافيا.

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل 55 إصابة، 33 منها بالعاصمة بغداد، إلى جانب شفاء 34، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وبذلك يرتفع مجمل الإصابات إلى 1763، وحالات التعافي إلى 1224، فيما استقر عدد الوفيات عند 86.

فيما قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن إجمالي إصابات كورونا بين الفلسطينيين في دول العالم بلغ 1070، إضافة إلى 53 وفاة، بحسب بيان.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.