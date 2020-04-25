عواصم عربية / الخليج 365
ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا في الجزائر بتسجيلها 4 حالات جديدة، فيما سجل المغرب حالة واحدة خلال الساعات الأخيرة، حسب مصدرين رسميين.
في الجزائر، قال الناطق باسم خلية الأزمة بوزارة الصحة، جمال فورار، في تصريح صحفي، إنه تم تسجيل 4 حالات وفاة، و129 إصابة جديدة بالفيروس، و72 حالة تعافٍ.
وأوضح أن الحصيلة ارتفعت إلى 3256 إصابة من ضمنها 419 وفاة، و1479 متعافٍ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.
وفي المغرب، أوضح محمد اليوبي، مدير الأوبئة بوزارة الصحة، في تصريح صحفي، إنه تم تسجيل وفاة جديدة جراء الفيروس، و139 إصابة جديدة و51 حالة شفاء.
وقال إن حصيلة الفيروس في المغرب بلغت 3897 إصابة، من بينها 159 وفاة، و537 حالة تعافٍ.
وحتى مساء السبت، تجاوز عدد المصابين بالفيروس مليونين و870 ألفا حول العالم، توفي منهم أكثر من 200 ألف، فيما تعافى أزيد من 823 ألفا، وفق موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا.. 4 وفيات في الجزائر وواحدة بالمغرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.