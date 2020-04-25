كورونا.. 4 وفيات في الجزائر وواحدة بالمغرب

عواصم عربية / الخليج 365



ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا في الجزائر بتسجيلها 4 حالات جديدة، فيما سجل المغرب حالة واحدة خلال الساعات الأخيرة، حسب مصدرين رسميين.



في الجزائر، قال الناطق باسم خلية الأزمة بوزارة الصحة، جمال فورار، في تصريح صحفي، إنه تم تسجيل 4 حالات وفاة، و129 إصابة جديدة بالفيروس، و72 حالة تعافٍ.



وأوضح أن الحصيلة ارتفعت إلى 3256 إصابة من ضمنها 419 وفاة، و1479 متعافٍ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.



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وفي المغرب، أوضح محمد اليوبي، مدير الأوبئة بوزارة الصحة، في تصريح صحفي، إنه تم تسجيل وفاة جديدة جراء الفيروس، و139 إصابة جديدة و51 حالة شفاء.



وقال إن حصيلة الفيروس في المغرب بلغت 3897 إصابة، من بينها 159 وفاة، و537 حالة تعافٍ.



وحتى مساء السبت، تجاوز عدد المصابين بالفيروس مليونين و870 ألفا حول العالم، توفي منهم أكثر من 200 ألف، فيما تعافى أزيد من 823 ألفا، وفق موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.