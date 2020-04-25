أردوغان وعباس يبحثان سبل التعاون في مكافحة كورونا

إسطنبول / الخليج 365

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، مع نظيره الفلسطيني محمود عباس، سبل التعاون في مكافحة فيروس كورونا.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الزعيمين، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

وأفاد البيان، أن الجانبين ناقشا قضايا الدعم والتعاون في مكافحة كورونا، والعلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية.

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وفي وقت سابق السبت، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن أردوغان وعباس بحثا هاتفيا آخر مستجدات القضية الفلسطينية، وتبادلا التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وذكرت الوكالة أن عباس أعرب عن شكره للرئيس التركي على المساعدات الطبية التي ستتسلمها السلطة من أنقرة خلال الفترة المقبلة.

والأربعاء، قالت الخارجية الفلسطينية، إن أنقرة، وبناء على طلب فلسطيني، قررت التبرع بـ5 ملايين دولار وأجهزة فحص ومستلزمات أخرى لمواجهة كورونا.

وحتى مساء الجمعة، سجلت فلسطين 340 إصابة بالفيروس، منها 17 في قطاع غزة، والبقية بالضفة الغربية وضواحي مدينة القدس (دون القدس الشرقية)، بحسب بيانات وزارة الصحة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.