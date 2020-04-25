أردوغان يبحث مع الغنوشي سبل التعاون في مكافحة كورونا

إسطنبول / الخليج 365

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، هاتفيا السبت، سبل التعاون بين البلدين في مكافحة فيروس كورونا.

وبحسب ما نشرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، بحث الجانبان أيضا العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.