كورونا.. مفتي لبنان يرعى حملة تبرعات لدعم الأسر المحتاجة

بيروت/ ريا شرتوني/ الخليج 365

رعى مفتي الجمهورية اللبنانية، الشيخ عبد اللطيف دريان، السبت، حفل إطلاق حملة تبرعات "دعمًا للأسر المحتاجة ومساعدتها في زمن كورونا".

وبحسب مراسل الخليج 365، وصلت التبرعات حتى انتهاء الحملة، عصر السبت، 7 مليار و35 مليون ليرة لبنانية (نحو 4.6 ملايين دولار).

ونظم الحملة ائتلاف المؤسّسات الإغاثية في لبنان (17 جمعيّة خيرية واجتماعية ورعائية)، في بهو دار الفتوى في العاصمة بيروت، منذ الساعة العاشرة صباحًا (7:00 ت.غ) ولغاية السادسة مساءً (13:00 ت.غ).

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وتبرعت شخصيات بارزة للحملة، بينهم رئيسا الوزراء السابقين فؤاد السنيورة وتمام سلام، ووزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، والنواب نهاد المشنوق، نزيه نجم ورولا الطبش، وغيرهم.

وقال دريان في كلمته خلال الحفل: "لقد تردت الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية كثيرًا في لبنان، وبالأخص في الآونة الأخيرة، ونحن مأمورون بحكم ديننا، وبحكم أخلاقنا وإنسانيتنا، أن نقف مع أهلنا في الأوقات العصيبة والصعبة".

وشهدت معظم المناطق اللبنانية، في الأيام الماضية، احتجاجات شعبيّة بسبب تردي الأوضاع المالية، ولاسيّما مع تدني قيمة الليرة اللبنانية حيث لامست عتبة 4 آلاف ليرة مقابل الدولار الواحد في السوق السوداء.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.