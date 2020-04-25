في ذكرى تحرير سيناء.. مصر تفرج عن 4011 سجينا

إسطنبول / الخليج 365

أعلنت السلطات المصرية، السبت، الإفراج عن أكثر من 4 آلاف سجين، بمناسبة ذكرى مرور 38 عاما على تحرير سيناء من الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان، أنه تم الإفراج عن أربعة آلاف و11 سجينا، بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء لهذا العام، الذي تحل ذكراه اليوم.

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وقالت الوزارة، إن 3 آلاف و778 سجينا استحقوا عفوا رئاسيا، فيما تقرر الإفراج الشرطي (مرتبط بشروط أمنية متعلقة بالسجين ومدة سجنه) عن 233، دون تفاصيل عن أسماء المفرج عنهم.

وتنفي السلطات عادة وجود معتقلين سياسيين في سجونها، معتبرة سجناء "الإخوان" والقوى المعارضة مدانين بـ "تهم" متعلقة بالإرهاب، وهو ما تنفيه تلك القوى أيضا.

وعيد تحرير سيناء، مرتبط باستردادها بعد انسحاب آخر جندي إسرائيلي منها عام 1982، بموجب معاهدة سلام بين الجانبين.

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