تسجيل 532 حالة إصابة بكورونا في الإمارات

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أعلنت وزارة الصحة الإماراتية تسجيل 532 حالة إصابة جديدة بفيروس تم عزلها جميعًا، وأغلبها مستقرة وتتلقى العلاج اللازم، وبذلك يصل إجمالي الإصابات المسجلة في الإمارات إلى 9813 .
وبينت الوزارة شفاء 127 حالة جديدة من فيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي حالات الشفاء في الإمارات إلى 1887 حالة، أي ما يقرب من 20 % من إجمالي الإصابات.
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