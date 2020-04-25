تسجيل 532 حالة إصابة بكورونا في الإمارات

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية تسجيل 532 حالة إصابة جديدة بفيروس تم عزلها جميعًا، وأغلبها مستقرة وتتلقى العلاج اللازم، وبذلك يصل إجمالي الإصابات المسجلة في الإمارات إلى 9813 .

وبينت الوزارة شفاء 127 حالة جديدة من فيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي حالات الشفاء في الإمارات إلى 1887 حالة، أي ما يقرب من 20 % من إجمالي الإصابات.