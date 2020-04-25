بومبيو يطالب بمنع بيع وشراء الأسلحة لإيران

طالب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بمنع بيع وشراء الأسلحة التقليدية لإيران باعتبارها الدولة الأولى في رعاية الإرهاب. وأكد، في تصريحات له اليوم، أن برنامج إيران الفضائي ليس سلمياً أو مدني الطابع، مشددًا على دعم تمديد قرار حظر الأسلحة التقليدية عن إيران. ودعا الدول التي تناشد السلام الانضمام في احتواء البرنامج الصاروخي الإيراني الخطير. انشر الخبر :

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