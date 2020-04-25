ورشة عن بعد توصي بانشاء أكاديمية في الاتكيت

في وقت أكد فيه وزير التعليم الدكتور حمد ال الشيخ بأن التعليم الالكتروني بعد كورونا لن يكون كما قبله بل سيكون خيراً استراتيجياً في المستقبل نفذ عدد من طلاب الدراسات العليا بجامعة أم القرى ورشة عمل متكاملة عن بعد في مادة المراسم والاتيكيت نوقش خلالها عدد من المحاور من أبرزها الاتيكيت السعودي و ضرورة وضع منهج متكامل عنه في ضل تنوع العادات في المملكة واختلافها من منطقة لاخرى كما ناقش الطلاب مع أستاذ المقرر الدكتور فيصل الشميري جدوى إنشاء أكاديمية تعنى بتقديم برامج تعليمية معتمدة في المراسم والاتيكيت وتوظيف ذلك مستقبلاً في الجانب السياحي والترفيهي في المملكة .

وعن الورشة النوعية وما خلصت إليه من توصيات وعن الفكرة أوضح الدكتور فيصل الشميري بان الفكرة انبثقت من ورشة العمل التي اقامها طلاب الماجستير لقسم الاعلام بكلية العلوم الاجتماعية جامعة ام القرى في مادة المراسم والبروتوكول لوضع تصور لتأسيس مشروعين أكاديمية للاتيكيت والتراث السعودي، وتخصيص مدينة للفنون الشعبية والتراث السعودي، كمشروعين كبيرين لخدمة الاقتصاد الوطني، وذلك تمشيًا مع توجهات المملكة الى زيادة الدخل القومي من غير النفط. حيث ستؤدي الاكاديمية المقترحة الى تخريج شباب قادرين تمثيل الاتيكيت السعودي وتجسيد التراث والفنون الشعبية التي تعبر عن التنوع الثقافي في المملكة وتحافظ على نقله بين الأجيال وممارسته في مشروع مدينة التراث والفنون الشعبية التي تعمل بشكل دائم لعرض التنوع الثقافي واصالة الهوية الثقافية، واستثمار ذلك كمشاريع تجارية تعمل لخدمة الحج والعمرة والسياحة والترفية في المملكة، تقوم مدينة التراث بمخرجات كوادر الاكاديمية بعمل برامج دائمة طوال العام بشكل موازي لاستيعاب الاعداد الكبيرة من الحجاج والمعتمرين في برامج سياحية بشكل منتظم تخفف من الازدحام في الحرمين وتجعلهم يتعرفون على التراث والثقافة والأماكن التاريخية في مكان واحد، كمشروع سياحي يخدم الاقتصاد دينيا وثقافيا وسياحيا وترفيهيا. ويقدم محتاجات للصناعة السياحية يمكن لكل حاج او معتمر او سائح ان يشتريها، هذا بالإضافة سيعمل كذلك على دفع الشباب الى التمسك بهويتهم والتقليل من السياحة الخارجية.

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