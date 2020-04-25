“السعران” يشكر ادم جمعه علي لم شمل لاعبي التايكوند

شكر القراند ماستر منصور محمد بن سعران رئيس الاتحاد العالمي وسفير الخدمة المجتمعيه وعضو الصحافه الدوليه ورئيس التريبل فايت بالسعوديه الاعب السابق بطل المملكة ادم جمعه علي ماقدمة في لم شمل لاعبي التايكوندو بالجيل القديم الذهبي وهذا الجيل وهذا بادرة تحسب لهذا البطل والدليل محبه الاعبين والمدربين والحكام والتجاوب السريع له وارسال فديوهات ونتمني اللقاء القريب ويكون هناك اجتماع سنوي للجميع انشر الخبر :

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