استثمار التغيير

من الشدائد تولد المنح، نمر بأيام لم نعهدها من قبل في مثل هذا الشهر الفضيل سابقاً، الصلوات في المساجد أوقفت والعمرة للبيت الحرام أيضاً، ليس هناك أفطار صائم يتسابق على إعداده أهل الخير ولا مشاركة أفطار مع أحباب وأقارب، لكن من فضل الله ورحمته أن لدينا المزيد المزيد من الوقت وهو أثمن مايمكن أن يملكه الإنسان، أن عرف كيف يديره ويستثمره كان به من الفائزين.

مزيد من الوقت أي مزيد من الطاعات والعبادات وقيام الليل وقراءة القرآن ومجالسة الأهل والأستئناس بهم وقضاء حوائجهم، ووصل ذوي القربى والأصدقاء عبر برامج التواصل الاجتماعي التي هي من النعم التي أنعم الله بها علينا في هذا الزمان.

ومن أراد فعل الخير والتسابق عليه فلطف الله وتيسيره جعل كل أمر سهل ويسير،

قنوات الزكاة والصدقة وغيرها متاحه للجميع كلها تتم بضغطة زر.

ومن أراد نشر العلم ومنفعة الناس الوسائل والمنصات متنوعة ومتعددة والجهات المهتمة بذلك تتسابق لتقديم ماهو أفضل.

المهم في كل هذا هو تنظيم الوقت وإدارته حتى نستطيع وضع أهدافنا واستثمار الشهر الفضيل بما هو مناسب.

ومضة:

أن تستثمر وقتك فيما تملك خير من أن تهدر وقتك فيما هو مفقود.