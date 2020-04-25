المغرب يسجل 139 حالة جديدة بكورونا لترفع الحصيلة إلى 3879

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء اليوم السبت، تسجيل 139 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى3897 حالة.
وأفادت وزارة الصحة المغربية - في بيان - بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 21 ألفا و546 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد وفق آخر تحديث للمعطيات.
من جانبه، أوضح محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، في تصريح صحفي، أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 159 حالة.. مضيفا أنه تم تسجيل 51 حالة شفاء جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 537 حالة.
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