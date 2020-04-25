شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: سقوط قذيفتى هاون على ناحية العبارة فى ديالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت ناحية العبارة في محافظة ديالي العراقية اليوم السبت، إلى هجوم بقذائف الهاون .

وأوردت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" - نقلا عن مصدر أمني عراقي - القول إن قذيفتي هاون سقطت في البساتين القريبة من قرية زهرة التابعة لناحية العبارة شمال شرق بعقوبة دون وقوع إصابات بشرية.

وأضاف المصدر أن الناحية تعرضت إلى هجمات مماثلة بقذائف الهاون قبل يومين.



فيما أعلنت دائرة صحة البصرة تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد.

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وذكرت الدائرة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، اليوم السبت، أن عدد الحالات الموجبة التراكمية بلغ 308 حالات، فيما بلغ عدد الوفيات 17 حالة وحالات الشفاء 153، بالإضافة إلى 138 حالة قيد العلاج.

كما أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، إعادة 158 مواطنا عراقيا من دبي.

وأعلنت "صحة محافظة السليمانية" في العراق اليوم السبت، فرض الحجر الصحي على قرية بمنطقة شاربازير التابعة للمحافظة بعد تسجيل إصابتين بوباء كورونا بها.



وذكرت مصادر طبية - وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" - أن الفرق الصحية فرضت الحجر الصحي على قرية (ولياوا) في منطقة شاربازير، بعد تسجيل إصابتين بفيروس كورونا، أمس الجمعة، وتم تعقيم وتعفير القرية، مشيرة إلى أنه تم العثور على الشخص الناقل للفيروس، الذي عاد مؤخرا من إيران.