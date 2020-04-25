شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد فى البصرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت دائرة صحة البصرة تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد.

وذكرت الدائرة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، اليوم السبت، أن عدد الحالات الموجبة التراكمية بلغ 308 حالات، فيما بلغ عدد الوفيات 17 حالة وحالات الشفاء 153، بالإضافة إلى 138 حالة قيد العلاج.

كما أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، إعادة 158 مواطنا عراقيا من دبي.



وقال المُتحدّث باسم الوزارة أحمد الصحّاف - في بيان أوردت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - إن قنصليّة جمهوريّة العراق العامّة في دبي سيرت اليوم رحلة استثنائيّة لإعادة 158 عراقيا إلى بلدهم.

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وأكدت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، اليوم السبت، أن جميع المنافذ مع دول الجوار مغلقة تماما، وليس هناك أي قرار بشأن إعادة فتحها مع إيران.