كورونا.. 9 وفيات بالسعودية و70 إصابة بالبحرين

مراسلون / الخليج 365

ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا في كل من السعودية والبحرين وفلسطين والأردن، السبت، وفق إحصاءات رسمية.

ففي السعودية، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل 9 وفيات و1197 إصابة، و166 حالة تعافٍ.

وأشارت الوزارة، أن إجمالي ضحايا الفيروس في المملكة ارتفع إلى 16 ألفا و299 إصابة، منها 136 وفاة، و2215 حالة شفاء.

وفي البحرين، قالت وزارة الصحة، في بيان، إنها سجلت 70 إصابة، ليصل الإجمالي 2576.

كما رصدت الوزارة 51 حالة شفاء، ليرتفع عدد المتعافين إلى 1160، فيما استقرت الوفيات عند 8.

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من جانبها، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة، في مؤتمر صحفي برام الله، تسجيل 11 إصابة.

وأوضحت كيلة، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 351، منها 17 بقطاع غزة، والبقية بالضفة الغربية.

وفي غزة، أشار المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة، خلال مؤتمر صحفي، إلى مغادرة 8 حالات الحجر الصحي الإلزامي بعد تعافيهم من الفيروس.

وأكد القدرة عدم تسجيل إصابات جديدة خلال الساعات الماضية.

فيما قال وزير الصحة الأردني سعد جابر، في مؤتمر صحفي، إن بلاده سجلت 3 إصابات، ما يرفع الإجمالي إلى 444.

كما أفاد بتسجيل 6 حالات شفاء، ليبلغ عدد المتعافين 335، فيما توقفت الوفيات عند 7.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.