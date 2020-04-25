باخرة تجارية تدشن خطا بحريا بين تونس وليبيا

صفاقس / بسام بن ضو / الخليج 365

انطلقت باخرة تونسية، السبت، من ميناء صفاقس نحو العاصمة الليبية طرابلس، لتدشن خطا تجاريا بحريا بين البلدين، جرى افتتاحه الجمعة.

وقال مدير ميناء صفاقس (جنوب) أنيس كمون، للأناضول، إن "الباخرة التجارية محملة بـ 140 حاوية تحتوي على مواد غذائية مختلفة".

وأضاف: "هذه الرحلة التجارية الأولى من نوعها باتجاه ميناء طرابلس الليبي، ضمن الخط البحري الذي أعلن افتتاحه، الجمعة".

وأشار كمون أن رحلة الباخرة ستستمر 48 ساعة قبل أن تصل وجهتها.

ولفت إلى أن الرحلات لميناء طرابلس ستكون بصفة دورية كل 10 أيام، وستقتصر مبدئيا، على الصادرات.

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وذكر كمون، أنه يمكن أن تشمل الرحلات البحرية لاحقا، توريد السلع من ليبيا إلى تونس.

وأوضح أن السلع كانت تمر عبر الحدود البرية بين البلدين، لكن الإجراءات الاستثنائية التي فرضها انتشار فيروس كورونا، أدت إلى افتتاح خط بحري.

وبين أن الخط البحري هو نتاج مجهود بذل بين القطاعين العام والخاص، وبطلب من المصدرين.

والجمعة، أعلن وزير التجارة التونسي محمد المسيليني، افتتاح الخط التجاري البحري لنقل البضائع إلى ليبيا.

وقال المسيليني، في تصريحات إعلامية، إن "المواد المصدرة إلى ليبيا تتمثل في الخضار والفاكهة، إضافة إلى مواد غذائية أخرى".

وفي 2013، افتتحت السلطات التونسية خطا تجاريا بحريا مع ليبيا، انطلق من ميناء رادس بالعاصمة تونس، إلا أن الظروف الأمنية حالت دون تواصل العمل به.

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