50 متبرع بالدم في مبادرة “من بيتك أنقذ حياة غيرك “بعشيرة الطائف

تواجدت المبادرة المجتمعية ” من بيتك أنقذ حياة غيرك ” امس الأول الخميس بمركز عشيرة شمال الطائف والتي اطلقها مستشفى الملك عبدالعزيز بالطائف والبتعاون مع شرطة المحافظة وجمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات والتي ينفذها بنك الدم بالمستشفى وفق جدول زيارات بدأها بعدد من الأحياء بداخل المحافظة واختتمها بالمراكز الخارجية التابعة للمحافظة , وتستهدف المبادرة المواطنين والمقيمين بالأحياء والمراكز التي يقنطونها والراغبين منهم بالتبرع بالدم من اجل دعم بنك الدم بصحة الطائف والمستشفى وكذلك هدف القائمين على المبادرة بالالتزام بتطبيق قرارات وزارة الداخلية بشأن الحظر وبقاء الناس في منازلهم وعدم قدرتهم على الخروج . وقد تواجدت المبادرة بمركز عشيرة من الساعة 3:30 عصراً وحتى الساعة العاشرة مساءً حيث تواجدت المبادرة عند جمعية الدعوة والإرشاد على طريق عشيرة العام وقد بلغ عدد المتبرعين 50 متبرع وقد ساهمت شرطة عشيرة بتسهيل وصول المتبرعين الى مقر المبادرة اثناء وقت الحضر

وقد قامت إدارة المستشفى بتوفير كافة الاحتياجات والتجهيزات الطبية وتشكيل فريق من الممارسين الصحيين بقسم بنك الدم في سبيل إنجاح المبادرة ووصولها لكافة الراغبين بالتبرع بالدم بمختلف أحياء ومراكز المحافظة بالتعاون والتنسيق مع شرطة الطائف لتسهيل تحرك القافلة الطبية والتي سجلت بث رقم التواصل على منصات التواصل الاجتماعي ، كما اشتملت المبادرة على برنامج توعوي وعلاجي للمدخنين من قبل أفراد جمعية كفى المشاركين بالمبادرة والذين قاموا بتوفير باص مخصص للتبرع والتوعية مجهز بكافة التجهيزات والمعدات .

وحرص القائمون على المبادرة على تطبيق الاشتراطات الصحية والوقائية على المتبرعين من خلال الفحص والفرز البصري وعن طريق أكواد التثقيف حول فيروس كورونا كوفيد 19 والتي أعدتها إدارة التثقيف الإكلينيكي , كما يجري تعقيم داخل الباص لضمان الحماية والوقاية للمتبرعين من العدوى .

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