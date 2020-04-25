حوار لا تنقصه الصراحة مع محافظ الغاط.. السديري: تجربتنا رائدة في مجالات البيئة والسياحة والصحة

الغاط بين التاريخ والمعاصرة..

أرض السدر والسمر والطلح وغزلان الريم

الخليج – حوار: سهيل السهيل : حباها الله بكل مقومات التفرد والجمال، بيئة خلابة، طقس متميز، تراث، أدب، حضارة، وجذور ضاربة في أعماق التاريخ.. احتفى بها العالم.

الغاط محافظة زراعية سياحية، دعمها التاريخ، لم تتخل عن عراقتها يوماً، ولم تنس أن مقومات النجاح، تبدأ من الأرض، لتعانق آفاق التطور والحياة العصرية، لتصبح المدينة الصحية السابعة والعشرين في المملكة.

حوار من القلب مع رائد تنمية محافظة الغاط في الآونة الأخيرة المحافظ منصور بن سعد السديري، الذي فتح قلبه، وكشف العديد من الأسرار..

١- نظراً لما تملكه محافظة الغاط من معالم سياحية وتاريخيه ألم يفكر سعادتكم في إقامة مهرجان سياحي دولي وتاريخي لاستعراض حقبة تاريخية عاشتها المملكة من خلال محافظة الغاط التي تحمل تاريخ عريق منذ آلاف السنين؟

نعم الغاط لديها تاريخ عريق وتملك مقومات سياحية وآثار تاريخية مهمة وسبق أن أقمنا عدة مهرجانات في القرية التراثية, بالإضافة إلى مشاركة محافظة الغاط ضمن المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية) وذلك مرتين عام 1438هـ وعام 1440هـ وحظي جناح محافظة الغاط برعاية ودعم خاص من أمير منطقة الرياض، وكنا أول محافظة من محافظات منطقة الرياض تشارك في هذا المهرجان العريق، ومشاركتنا فتحت لنا آفاق أوسع أمام زوار الجنادرية للتعريف بمقومات الغاط التاريخية والسياحية والزراعية، ولقيت مشاركتنا أصداء إيجابية واسعة، ونحن حالياً نخطط للمزيد من المشاركات في الفترة المقبلة إن شاء الله.

٢ – ظهرت قبل فترة توجهات جادة للحفاظ على البيئة في المحافظة، من خلال إقرار حزمة من المشاريع والفعاليات, لكن يلاحظ أن هذا الحماس أصابه الفتور، لماذا لا يتم تفعيل هذا المجال بشكل مستمر؟

ليس هناك أي فتور, بل على العكس تماماً.. لمحافظة الغاط تجربة رائدة متميزة في المجال البيئي حيث التزمت الغاط منذ فترة بتعزيز هذا المجال من خلال تفعيل المشاريع الصديقة للبيئة، وذلك تماشياً مع ما يحقق رؤية المملكة 2030 التي يعد الحفاظ على البيئة واحداً من أهم أهدافها, ولا ننسى أن الغاط حظيت بالسبق في هذا المجال من خلال منتزه الغاط الوطني الذي قام عليه أهالي المحافظة منذ 18 سنة وأصبحت نموذجاً يحتذى به, حيث بدأ الأهالي بهذا المنتزه باجتهادات بسيطة من خلال لجنة أهلية باسم لجنة أصدقاء البيئة وتبنت وزارة البيئة والمياه والزراعة هذا المشروع الذي أصبح اليوم غابة خضراء تضم أكثر من 180 ألف شجرة و140 نوع من النباتات كما تم فيها توطين العديد من الحيوانات البرية مثل غزلان الريم وغيرها, ويستزرع المنتزه شتلات من خلال مشاتل متخصصة للأشجار البرية مثل السدر والسمر والطلح والغضى وينتج قرابة 500 ألف شتلة سنويا توزع على منتزهات مختلفة في المملكة, وتم مؤخراً تأسيس لجنة الغاط البيئية تحت مظلة وزارة الموارد والشؤون الاجتماعية وبالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة, وكل هذا بفضل الله ثم بفضل مجتمع واع ومهتم بالبيئة يضرب به المثل في إخلاصه وحرصه كأهل الغاط.

٣- القرية التراثية في المحافظة، لم يُستكمل تأهيلها، خصوصا فيما يتعلق باستكمال ترميم المباني القديمة، وتفعيل النشاطات داخلها بصورة أفضل, إحياء السوق ومحتوياته وخصوصا المتحف، وكذلك تنظيم الرحلات السياحية، تفعيل نشاط الأسر المنتجة، وضع مضمار للجري وممارسة الرياضات المختلفة يبدأ من جنوب الغاط الجديدة إلى القرية التراثية والتركيز على القرية في هذه الفعاليات؟

سينتهي قريباً بإذن الله العمل على استكمال ما تبقى في القرية التراثية, وبالنسبة لما يخص النشاطات داخل القرية فهو يعتمد على أصحاب المحلات وأهالي الغاط الذين هم معنيين بها أكثر من غير أهلها, وأنا ألاحظ أنهم يحتاجون التشجيع من الجميع خاصة أثناء المهرجانات الموسمية, وفيما يخص المتحف فهو ولله الحمد يستقبل الزوار على مدار الأسبوع, وجاري التنسيق مع إدارة المتحف بغرض التوسع بالمواعيد وتمديد ساعات العمل وخصوصاً أثناء المواسم، أما بالنسبة للرحلات السياحية والزيارات فهي موجودة بشكل مستمر حيث يتم التنسيق لها من قبل مكاتب سياحية تدعم الأسر المنتجة بإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في تنظيم الوجبات للزوار والسياح, وأما ما يخص المضمار فهناك مضامير متعددة قامت بها البلدية بحديقة العرنية و مواقع أخرى في المحافظة.

٤- نظرا لأن مزارع النخيل قد كثرت في الغاط، ونظرا لانتشار سوسة النخيل فيها كباقي مناطق المملكة، مما يهدد هذه الشجرة، وبالتالي منتج التمور، هل تتبنى محافظة الغاط إنشاء مركز أبحاث مصغر، يتفرغ لبحث موضوع سوسة النخيل، وإيجاد أساليب لعلاج هذه الآفة؟

بفضل الله تعالى لم تنتشر سوسة النخيل الحمراء في محافظة الغاط وهذا يعود بعد الله لبرنامج الوقاية الذي يقوم به فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، حيث أن سيدي خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله- قد دعم الوزارة لعمل برنامج خاص لمكافحة السوسة الحمراء, كما يوجد مركز أبحاث بمحافظة الأحساء يتعاون مع فرع الوزارة في الغاط، وقد طلبنا من منهم العمل على إنشاء مركز مصغر بمحافظة الغاط ليخدم منطقة الرياض ومنطقة القصيم ونتطلع لهذا التعاون في أقرب وقت ممكن إن شاء الله.

٥- لماذا لا يعاد تنظيم مهرجان التمور السنوي في الغاط، وإقامته بشكل منظم وفعال بعيدا عن التقليدية لضمان تسويقه بصورة أفضل؟

بإذن الله سوف يكون هناك مقر دائم لمهرجان التمور, بلدية محافظة الغاط تعمل على ذلك حاليا.

٦- لماذا لا يتم الاستفادة من رمال النفود في الغاط بإقامة فعاليات صحية وترفيهية وسياحية مثل: علاج المفاصل والركب بأسلوب الدفن أيام الصيف، ورياضة التزحلق على الرمال، سباق السيارات والدراجات، كل هذا يمكن أن يطرح كمشاريع استثمارية بالتنسيق مع القطاعات المسؤولة عن السياحة والترفيه لإقامة فعاليات مستمرة طوال العام؟

هذا من أكثر الموضوعات التي تهمني شخصيا وأتابع العمل عليها, وقد تم تخصيص أكثر من موقع تم إفراغ موقع في نفود الغاط مؤخراً وبإذن الله سوف يتم تأهيله لإقامة فعاليات ورياضات متنوعة قريبا, أما ما يخص جانب العلاج الطبيعي بالرمال فإننا نبحث عن مستثمرين لإقامة منتجع صحي تأهيلي متكامل والجهات المعنية ترحب وتتجاوب مع كل من لديه فكرة أو مقترح لمشروع سياحي اقتصادي يعود بالنفع والفائدة للمحافظة وأهاليها وزوارها.

٧- هل ترون وضع خطة ثقافية لمركز الرحمانية الثقافي بالتعاون مع المحافظة ووزارة السياحة والإعلام لتنظيم أسبوع ثقافي وسياحي يتخلله معرض للكتاب والصور التاريخية والأفلام الوثائقية والندوات الثقافية والشعر بالإضافة للجولات السياحية؟

مركز الرحمانية يقوم بالعديد من البرامج والفعاليات الثقافية المتميزة والمنوعة على مدار العام وأنا على اطلاع بها وأثمن لهم هذا الدور الريادي المهم في تنمية وتعزيز جوانب الثقافة في مجتمع محافظة الغاط بما يتناسب مع طبيعة المحافظة ويحقق تطلعات أهاليها.

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٨- كيف ترى استغلال طاقات شباب الغاط في خدمة مجتمعه؟ هناك المواقع الالكترونية واللجنة الشبابية ولكن هل ترى أنها كافية أم أنه لا بد من أفكار جديدة؟

شباب الغاط متعاون دائما وسباق في التطوع والمشاركة في كل الفعاليات والمهرجانات والمبادرات ويتمتع بسمعة طيبة وبصمة مميزة وتواجد فعال في كل محفل, واللجنة الشبابية تستقبل أفكار ومقترحات كافة الشباب والفتيات وترفعها بشكل دوري إلى اللجنة للمجلس المحلي بالمحافظة ولجنة الشباب الرئيسية بمنطقة الرياض للعمل على اتخاذ اللازم لتحقيق أي مقترح هادف وحالياً يتم النظر في مجموعة من المقترحات التي يمكن تنفيذها والعمل عليها.

٩- هل هناك رؤية أو خطة لإقامة مشروعات مثل النزل السياحية البيئية (صحراوية- جبلية- ساحلية) في وادي الباطن باعتباره من المعالم السياحية المهمة؟

سبق أن أشرت لذلك وإدارة المنتزه الوطني في الغاط ترحب بكافة الأفكار والمقترحات التي يمكن تنفيذها ونتطلع إلى وجود مستثمرين طموحين يرغبون بالاستفادة من مقومات الغاط المميزة واستثمارها بمشروعات تعود بالنفع على الجميع.

١٠- ماذا عن إنشاء مكتب لمكافحة المخدرات بالغاط وهل يستدعي الأمر إنشاء مكتب بالغاط حيث أن سعادتكم ناقشتم الأمر مع مدير إدارة مكافحة المخدرات؟

صحيح والمديرية العامة لمكافحة المخدرات تولي اهتمام كبير لمحاربة هذه الآفة ونحن كمواطنين جنود للتصدي لها، أما ما يخص افتتاح فرع فإنه سوف يتم العمل عليه قريباً بإذن الله.. ونحن مهتمون بتعزيز جانب التوعية والتثقيف بمخاطر المخدرات ولا سيما للشباب الصغار.

١١- سعدنا جميعا باجتماعكم مع د. محمد خاشقجي المشرف العام على المدن الصحية بشأن تسهيل انضمام الغاط دوليا كمدينة صحية, فماذا تم بهذا الشأن؟

نعم تم اختيار الغاط كمدينة صحية رقم 27 على مستوى المملكة لما تملكه وتتميز به من مقومات صحية, واجتماعي مع الدكتور محمد كان بغرض مناقشة المعايير التي نملكها لأجل زيارة الفريق الدولي للوقوف عليها ليتم الاعتراف الدولي بعد مطابقتها.

١٢- لماذا لا يتم عمل تجربة لحصد مياه الأمطار لتخزينها داخل التربة؟ وكذلك تأهيل مدرسة الوسيعة وترميمها لتصبح متحف تعليمي بعد مخاطبة وزارة التعليم؟

اهتمت المملكة بمجال الاستفادة من مياه الأمطار على مستوى كافة المناطق والمحافظات ومن ضمنها محافظة الغاط حيث تم اعتماد مشروع للاستفادة من مياه الأمطار.

أما ما يخص مدرسة الوسيعة فقد تم ترميمها وبإمكان أهالي الوسيعة التقدم بطلب تحويلها لمتحف تعليمي في حالة رغبتهم بذلك.

١٣- ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله محارب الفساد والمفسدين وصاحب رؤية 2030, دفع بشباب المملكة وأبنائها المخلصين لقمة العمل السياسي والإقليمي وأعطى المملكة مكانة متميزة وسط المجتمع الدولي فهنا قمة العشرين وهنا تحدي روسيا حول إنتاج النفط وتحدي تركيا وقطر والمؤامرات التي تحاك ضد المملكة واستمرار الدفاع عن شرعية اليمن وعاصفة الحزم, فهل من كلمة تجاه هذا القائد وتوقعاتكم السياسية خلال الفترة القادمة؟

حبانا الله سبحانه بقيادة حكيمة تعمل من أجلنا على مدار الساعة ولا تدخر جهداً في سبيل نهضة الوطن والحرص على رفاهية وأمن وسلامة المواطن والمقيم على أرضها الطيبة, ونحن رغم كل التحديات التي تواجه بلادنا نؤمن بالله سبحانه ومتوكلون عليه أولاً ثم واثقون بهذه القيادة التي تسير بنا بحكمة وثبات في ظل سيدي خادم الحرمين الشريفين و ولي عهده الأمير محمد بن سلمان الذي ينطق عهده الطموح بشواهد عظيمة من التنمية والحضارة والقضاء على الفساد, لذا فنحن مطمئنين ونعلم أننا في خير وإلى خير تحت رعايتهم وأيدينا بأيدي قيادتنا في السراء والضراء والمنشط والمكره ونفديهم وبلادنا بالغالي والنفيس.

١٤- أسرة السديري عريقة النسب لها جذور ضاربة في عمق التاريخ حيث حملت مشاعل النور في المملكة بصفة عامة والغاط ومنطقة سدير بصفة خاصة وسعادتكم أحد أبناء هذه العائلة, بماذا أوصاكم الوالد معالي الأمير سعد الناصر متعه الله بالصحة حين صدور الأمر الملكي بتوليكم منصب محافظ الغاط؟

أوصاني الوالد حفظه الله خيراً بأهل الغاط وما زال باستمرار يوصيني بأن أكون ابناً بارا لكبارهم وأخ لشبابهم وأب رحيم لصغارهم وأن أتلمس احتياجاتهم وأخدمهم بكل تفاني وإخلاص وأن أعمل على مواصلة عجلة التنمية التي سار عليها أسلافي جزاهم الله عنا جميعا خير الجزاء.