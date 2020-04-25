“الصحة العالمية”: لا دليل على أن المتعافين من كورونا غير معرضين لإصابة ثانية

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم السبت إنه “لا دليل” حاليا على أن المتعافين من مرض كوفيد-19 ولديهم أجسام مضادة غير معرضين لعدوى ثانية بفيروس كورونا المستجد.

وحذرت المنظمة في بيان من إصدار “جوازات حصانة” أو “شهادات أمان من المخاطر” لمن أصيبوا وقالت إن هذا الأمر قد يزيد من خطر الانتشار لأن هؤلاء الأشخاص ربما يتجاهلون الإرشادات.