أمير المدينة يوجّه بتوفير جميع الخدمات للمواطنين والمقيمين

ترأس ‏ أمير منطقة ‎المدينة المنورة ‎فيصل بن سلمان الاجتماع الـ17 للجنة الطوارئ بالمنطقة. ووجّه ببذل المزيد من الجهود خلال شهر‎ رمضان لتوفير جميع الخدمات للمواطنين والمقيمين وإيصالها للأحياء، وأكد ضرورة إيصال السلال الغذائية لكل ساكني الأحياء ضمن مبادرة ‎”خير المدينة”. ‏وشدد الأمير فيصل على ضرورة استمرار لجنة إسكان العمال في متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية بمساكن العمالة، ضمن الإجراءات الاحترازية الهادفة إلى منع التكدس الحاصل في بعض المواقع. انشر الخبر :

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