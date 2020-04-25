"آبل" ترد على اختراق تطبيق البريد في "آيفون" و"آيباد"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 أبريل 2020

الخليج 365 - متابعات

كشفت شركة (ZecOps) في وقت سابق من هذا الأسبوع عن ثغرات في نظام (iOS) تم استخدامها ضد العملاء على مدار سنوات، وهو ما دعا شركة آبل الأمريكية للرد على تلك الأنباء.

وردت الشركة على الادعاءات القائلة إن الثغرات في نظام (iOS) قد تم استغلالها لسنوات، قائلة إنها لم تجد أي دليل يدعم مثل هذا النشاط.

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وتقول شركة (ZecOps) إن الثغرة تسمح بقدرات تنفيذ التعليمات البرمجية عن بُعد، وتمكن المهاجم من إصابة جهاز عن بُعد عن طريق إرسال رسائل البريد الإلكتروني التي تستهلك مساحة كبيرة من الذاكرة.

وأضافت أن الثغرة لا تتطلب بالضرورة بريدًا إلكترونيًا كبيرًا، بل تحتاج بريدا إلكترونيا منتظما قادرا على استهلاك ذاكرة وصول عشوائي كافية، موضحة أن هناك العديد من الطرق لتحقيق استنفاد الموارد.

وأوضحت أنه يمكن تشغيل الثغرة الأمنية قبل تنزيل البريد الإلكتروني بالكامل، وبالتالي لن يبقى محتوى البريد الإلكتروني بالضرورة على الجهاز

وقالت "آبل" في بيانها: “ستتم معالجة هذه المشكلات المحتملة قريبًا في التحديث البرمجي”، في إشارة إلى الإصدار الرسمي الوشيك (iOS 13.4.5".

وأضافت: “نحن نقدر تعاوننا مع الباحثين الأمنيين للمساعدة في الحفاظ على سلامة مستخدمينا، وسننسب الفضل للباحث لمساعدته".