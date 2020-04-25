دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع إعلان تشويقي يؤكد على بطارية بقدرة 4500 mAh في هاتف MEIZU 17 المرتقب ظهر على التقنية بلا حدود.

نشرت شركة MEIZU إعلان تشويقي جديد تؤكد من خلاله على بعض مواصفات هاتف MEIZU 17 الذي يأتي بقدرة بطارية 4500 mAh، وتقنية شحن سريع بقدرة 30W.

تستعد شركة Meizu لعقد مؤتمرها القادم في 8 من مايو للإعلان الرسمي عن هاتف MEIZU 17، ولقد كشفت الشركة عن بعض من مواصفات الهاتف عن طريق الإعلانات التشويقية التي نشرت خلال الفترة الماضية.

ينطلق هاتف MEIZU 17 الشهر المقبل برقاقة معالج Snapdragon 865، مع معايير UFS 3.1 في السعة التخزينية، ويعد هذا الإصدار أحد هواتف 5G من الفئة المميزة هذا العام.

وفي أحدث الإعلانات التشويقية التي نشرت من الشركة، كشف عن قدرة البطارية في الهاتف 4500 mAh، كما أكدت الشركة على أن الهاتف يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 30W.

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ومن المقرر أن ينطلق الهاتف بتقنية الشركة الجديدة mSmart 5G، التي تدعم خفض إستهلاك البطارية في الهاتف مع تقنية 5G، لتوفير شحن الهاتف بنسبة تصل إلى 60%، ولقد أكدت الشركة على أن هاتف MEIZU 17 يدعم عمر شحن 11.77 ساعة مع تقنية 5G بفضل هذه التقنية الجديدة.

من جانب أخر يعد هاتف Meizu 17 أول إصدار 5G للشركة، حيث ينطلق بشاشة AMOLED بحجم 6.5 إنش، والتي تدعم معدل تحديث 90Hz، كما سيدعم الهاتف معايير LPDDR5 في الذاكرة العشوائية، ويأتي الهاتف بتقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة.

أيضاً من المقرر أن يأتي هاتف Meizu 17 بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية، كما يتميز الهاتف بإطارات نحيفة، لذا نترقب الإعلان الرسمي عن الهاتف في مؤتمر الشركة الذي ينطلق في 8 من مايو.

المصدر

هذا الموضوع إعلان تشويقي يؤكد على بطارية بقدرة 4500 mAh في هاتف MEIZU 17 المرتقب ظهر على التقنية بلا حدود.