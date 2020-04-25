دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع الفيس بوك تقدم Messenger Rooms بمكالمات فيديو غير محدودة ودعم حتى 50 شخص ظهر على التقنية بلا حدود.

أطلقت شركة الفيس بوك ميزة Messenger Rooms لدعم المستخدمين بمكالمات فيديو غير محدودة تضم مجموعة تشمل حتى 50 شخص.

تتجه الكثير من تطبيقات التواصل الإجتماعي لتطوير ميزة مكالمات الفيديو والمكالمات الصوتية التي أصبحت مطلوبة وشائعة بشكل كبير بعد إنتشار فيروس COVID-19 وفرض الحظر على الكثير من الدول، والفيس بوك تقدم اليوم ميزة خاصة عبر تطبيق ماسنجر تعرف بميزة Messenger Rooms لدعم المستخدمين بآداء أفضل في مكالمات الفيديو.

قدمت شركة الفيس بوك في السابق ميزة دردشة الفيديو في تطبيق Messenger التي كانت محدودة في عدد الأشخاص، والتي تتطلب بالضرورة إنشاء حساب على الفيس بوك في البداية.

واليوم تجلب الفيس بوك ميزة Messenger Rooms إلى التطبيق، لتتيح إجراء مكالمات فيديو جماعية بعدد أشخاص يصل إلى 50 مشترك، أيضاً لا تشترط الميزة وجود حساب في البداية للمشتركين في تطبيق الفيس بوك، حيث يمكن إرسال رابط خاص بغرفة الدردشة في ماسنجر إلى المتشتركين.

وتحاكي ميزة Messenger Rooms نفس التجربة المقدمة للمستخدمين في تطبيق Zoom، كما تقدم الفيس بوك الميزة الجديدة دون أي حدود زمنية لمكالمات الفيديو.

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أيضاً يمكن للمستخدمين الدخول إلى الميزة عبر تطبيق Messenger وإستخدام مؤثرات الواقع المعزز، أو الخلفيات المميزة الجديدة، إلى جانب مؤثرات الإضاءة التي تعتمد على حالة المستخدم.

كما سيتاح للمستخدم إنشاء الغرف والتحكم في المشتركين عن طرق غلق الغرفة على الأشخاص المشتركين فقط لمنع دخول أي شخص أخر، كما يمكن لأي مشترك الخروج من الغرفة في أي وقت.

يذكر أن ميزة Messenger Rooms غير مشفرة في الوقت الحالي، إلا أن شركة الفيس بوك أكدت على خططها القادمة لجلب ميزة التشفير الكامل لهذه الميزة لاحقاً.

المصدر

هذا الموضوع الفيس بوك تقدم Messenger Rooms بمكالمات فيديو غير محدودة ودعم حتى 50 شخص ظهر على التقنية بلا حدود.