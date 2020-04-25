دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع شاومي تحدد يوم 30 من أبريل للإعلان الرسمي عن هواتف Redmi Note 9 ظهر على التقنية بلا حدود.

ينطلق حدث شاومي القادم في 30 من أبريل على شبكة الإنترنت للإعلان عن إصدار جديد من علامة الشركة الفرعية Redmi، حيث تقدم خلال الحدث كلاً من هاتفي Redmi Note 9 وRedmi Note 9 Pro.

كشفت شاومي في إعلان تشويقي جديد عن موعد الإعلان عن هواتف Redmi Note 9 في نهاية الشهرالجاري،كما أكدت شاومي على إطلاق مجموعة من منتجات الشركة لاحقاً، والتي يأتي من بينها جهاز راوتر وأيضاً جهاز تلفاز جديد من الشركة.

كما تستعد شاومي لإطلاق هاتف Mi Note 10 Lite في السوق الأوروبي، على أن يتميز هذا الإصدار بمعالج Snapdragon 730G، مع مستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 64 ميجا بيكسل، وإعدادات كاميرة penta.

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المواصفات المتوقعة لهاتف Redmi Note 9

شاشة بحجم 6.53 إنش وجودة عرض Full HD بلس، بدقة 2340 في 1080 بيكسل، مع طبقة حماية من Corning Gorilla Glass 5.

رقاقة معالج MediaTek Helio G85 ثماني الأنوية وبسرعة 2GHz.

ذاكرة عشوائية 3أو 4 أو 6 جيجا بايت رام في LPPDDR4x، مع سعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت في UFS 2.1، كما يدعم التخزين الخارجي في microSD حتى سعة 512 جيجا بايت.

يدعم اثنان من شرائح SIM.

نظام تشغيل Android 10 مع واجهة MIUI 11.

كاميرة خلفية بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل مع PDAF، وEIS وفلاش LED، مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل وعدسات macro، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

كاميرة أمامية بدقة 13 ميجا بيكسل.

مستشعر للبصمة مع IR.

مدخل 3.5مم للسماعات.

قياسات الهاتف 162.38 في 77.2 في 8.95 مم، مع وزن 205 جرام.

بطارية بقدرة 5020 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 18W.

المصدر

هذا الموضوع شاومي تحدد يوم 30 من أبريل للإعلان الرسمي عن هواتف Redmi Note 9 ظهر على التقنية بلا حدود.