شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة الجزائرية": بروتوكول العلاج بعقار الكلوروكين أثبت نجاعته لدى غالبية المصابين بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المدير العام لمعهد الصحة العمومية، عضو بلجنة رصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا فى الجزائر، لياس رحال، أن بروتوكول العلاج بالكلوروكين، أثبت نجاعته لدى معظم المصابين.

وأشار رحال في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن عدد المرضى الذين استفادوا من العلاج بالكلوروكين منذ 24 مارس الماضي، حتى أمس الجمعة، بلغ 5433 حالة، موضحا أن نسبة 21.3 %، من المصابين بكورونا، تلقوا العلاج بالكلوروكين لمدة تراوحت ما بين 5 الى 6 أيام، و1.8 % فقط تلقت هذا العلاج لمدة تراوحت بين يوم واحد و5 أيام.

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إلى ذلك، كشف عبد الحكيم بوزيد، المدير العام لمصنع الأخضرية سي بي س فارما، وهو المصنع الوحيد المنتج لمادة الكلوركين عبر الجزائر، بأنه سيتم استلام المادة الأولية التي تدخل في تصنيع هذه المادة خلال هذه الأيام .

وأوضح في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية، أنه سيتم كمرحلة أولى انتاج قرابة 460 ألف علبة خلال شهر مايو القادم.

وأشار مدير المصنع أنه سيتم إنتاج 300 ألف علبة خلال شهري يوليو وأغسطس، لتتجاوز الكمية المنتجة محليا أكثر من 700 ألف علبة.