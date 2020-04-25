شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الإماراتية: تسجيل 525 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، إجراء أكثر من 32 ألف فحص كورونا المستجد، ضمن خطط توسيع نطاق الفحوصات، لافتة إلى أنه تم تسجيل 525 إصابة جديدة بالفيروس، وتسجيل 123 حالة شفاء.

وقالت الوزارة وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأمارتية وام، اليوم السبت- إن تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات، ساهم في الكشف عن 525 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، ليصل بذلك إجمالي الإصابات المسجلة بوباء "كوفيد-19" في الإمارات، إلى 9 آلاف و281 حالة.

وفيما يتعلق بحالات الشفاء، فقد سجلت الوزارة 123 حالة جديدة، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع المتعافين في الدولة ألف و760 حالة.

كما أعلنت عن وفاة 8 حالات لمصابين من جنسيات مختلفة، وذلك من تداعيات الإصابة بـكورونا، خاصة وأنهم كانوا يعانون من أمراض مزمنة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 64 حالة.