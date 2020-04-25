شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة: تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة اليوم السبت إنه تم تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 495 حالة.

وأضافت فى مؤتمر صحفى فى رام الله "من بين الإصابات الجديدة، إصابتان لزوجة الممرض الذى أعلن عن إصابته يوم أمس من يطا (جنوب الخليل) ويعمل فى مستشفى المطلع (فى القدس) وطفله البالغ من العمر ست سنوات".

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وقالت الوزيرة إن هناك "9 إصابات فى مخيم شعفاط وضاحية السلام بالقرب من عناتا". وتابعت أنه تم تسجيل حالتى تعافى من بين المصابين. وسُجلت 4 حالات وفاة بين الفلسطينيين 2 منها فى مدينة القدس.

وتخضع الأراضى الفلسطينية لحالة الطوارئ بسبب الفيروس للشهر الثانى على التوالى إضافة إلى مجموعة من الإجراءات الأخرى منها تعطيل الدراسة بشكل كامل ومنع التنقل بين المحافظات.

وعملت الحكومة الفلسطينية على تخفيف بعض الإجراءات التى اتخذتها لمواجهة فيروس كورونا وسمحت بعودة بعض المصالح التجارية للعمل فى إطار الموازنة بين الصحة والاقتصاد.