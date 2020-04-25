المدينة.. ٥ أسواق مؤقتة للأغنام و16 مسلخاً للذبح في رمضان

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أضافت أمانة المدينة المنورة خيارات متعددة لأهالي المدينة، وذلك باستحداث أسواق مؤقتة للأغنام والسماح لعدد من المطابخ المستوفية للاستراطات الصحية من مزاولة نشاط ذبح الأغنام.

واعتمدت أمانة المنطقة في اختيارها للأسواق المؤقتة للأغنام والمطابخ المرخصة للذبح كثافة الأحياء السكنية وتوزيعها في 5 مواقع لتغطي كافة الأحياء، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لحماية المواطنين والمقيمين من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وتأتي مواقع الأسواق المؤقتة في أحياء ( البدراني تقاطع طريق الدائري الثاني مع طريق القصيم، وحي المبعوث جوار الراشد مول، ومخطط الرانوناء جوار محطة بيحان، وحي الظاهرة جوار شركة ميزان العضيب، وحي الدعيثة جوار نقطة ذبح الدعيثة).

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فيما تم السماح مؤقتاً لمطابخ (الكرام بحي الدفاع، والمطبخ العربي بحي وعيرة، والمطبخ العربي للأفراح والمناسبات بحي العاقول، ومطبخ الحرمين بحي الوبرة، ومطبخ الكرام بحي العنابس، ومطبخ النور للأفراح والمناسبات بحي وعيرة، ومطبخ الوفاء بحي البركة، ومطبخ ليالي العنبرية بحي المبعوث، ومطبخ ومطعم أمواج الخليج بحي بني ظفر، ومطبخ ومندي الأزهري بحي بئر عثمان).

كما اتاحت أمانة المدينة المنورة خدمة استقبال طلبات شراء الأغنام وذبحها وتوصيلها للعملاء في منازلهم بالتعاون مع مشغلي المسالخ ونقاط الذبح، حيث يمكن التواصل معهم عبر تطبيق الواتساب. وتأتي هذه الخطوات بهدف مواجهة حجم الطلب المتزايد على اللحوم خلال شهر رمضان المبارك.