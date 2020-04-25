شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فيسبوك تكشف عن تطبيقها الجديد للمراسلة الموجه للأطفال "ماسنجر كيدز" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

كشفت فيسبوك، مؤخرا، عن تطبيقها الجديد للمراسلة الموجه للأطفال "ماسنجر كيدز"، والذي يهدف لمساعدة الآباء في مراقبة محادثات أطفالهم مع أقرانهم، في أكثر من 70 دولة جديدة، بعد أن كان متاحا فقط في الولايات المتحدة وكندا وبيرو.



التطبيق مصمم ليساعد الأطفال الذين يمكثون في المنزل بسبب تفشي فيروس كورونا وخلال شهر رمضان الكريم في التواصل مع أصدقائهم، عبر تطبيق آمن.

وقدمت البوابة العربية للأخبار التقنية تقريرا مفصلا عن التطبيق وكيف يختلف عن التطبيق الرئيسي لماسنجر، بالإضافة لأوجه الاختلاف بينه وبين باقي التطبيقات المشابهة.

ما هو ماسنجر كيدز؟

كُشف النقاب عن التطبيق لأول مرة في عام 2017، وهو تطبيق دردشة فيديو ومراسلة مجاني صُمم خاصة للأطفال.

ويمكن للأطفال دون سن 13 عاما تثبيت التطبيق في هواتفهم أو أجهزتهم اللوحية الذكية، ويمكن للوالدين مراقبة أنشطتهم عبر حسابات ماسنجر الخاصة بهم.

ويأتي التطبيق بالكثير من الميزات الموجهة للأطفال بشكل خاص، مثل الملصقات، وملفات الصور المتحركةGIF، والرموز التعبيرية، وأدوات الرسم، في حين تتميز محادثات الفيديو بالفلاتر والتفاعلات والمؤثرات الصوتية التي تجذب الأطفال الصغار.

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ويتيح التطبيق للوالدين إعداد قوائم جهات الاتصال للأطفال وإدارتها في أجهزتهم الخاصة، ولا توجد مشتريات أو إعلانات داخل تطبيق Messenger Kids.

تحديثات

تتضمن التحديثات الأخيرة التي أضافتها فيسبوك، السماح للوالدين بترك بعض المسؤولية للأطفال في استخدام التطبيق، من خلال السماح لهم بالتحكم في طلبات الصداقة الخاصة بهم، بدلًا من الاضطرار إلى إدارة كل طلب نيابة عنهم.

ولكن بالرغم من ذلك سيستمر الآباء في تلقي إشعارات بشأن أصدقاء أطفالهم الجدد عبر ماسنجر، والقدرة على تجاوز هذه الطلبات.

بالإضافة إلى ميزة تسمح للبالغين المعتمدين مثل المعلمين والمدربين وأولياء الأمور بإدارة محادثة جماعية تضم أطفالهم وأصدقاءهم في الفصل، أو أثناء وجودهم خارج المدرسة.

تثبيت التطبيق

كل ما على الوالدين فعله للسماح لأطفالهم باستخدام التطبيق هو تثبيت التطبيق في الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي، ثم استخدام معلومات تسجيل الدخول الخاصة بالوالد في فيسبوك لمصادقة حساب "ماسنجر كيدز" باسم الطفل.

بعد ذلك سيكون الوالدان قادرين على إدارة حساب الطفل وتخصيصه، من خلال لوحة تحكم الرقابة الأبوية في تطبيق فيسبوك الخاص به، ولكن لا يعني إنشاء حساب "ماسنجر كيدز" أنه سيكون لدى الطفل حساب فيسبوك، ولن تتم ترقية حساب "ماسنجر كيدز" تلقائيا إلى حساب ماسنجر عادي عندما يبلغ الطفل 13 عاما.

والتطبيق متاح مجانا لمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون وأندرويد في آب ستور.