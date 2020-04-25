دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي فيسبوك تخطط لطرح تحديث جديد في واتسآب قريباً

أعلنت شركة فيسبوك خطتها الجديدة بشأن تطبيق واتسآب، التابع لها، في أقرب وقت، لكنها تنتظر دمج تطبيقاتها الثلاث ماسنجر وواتسآب مع الانستغرام؛ من أجل اتخاذ هذه الخطوة الجديدة.8 تطبيقات تساعدك على متابعة حالتك الصحية في رمضان alqiyady 1 8 تطبيقات تساعدك على متابعة حالتك الصحية في رمضان

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لماذا الإعلانات في واتسآب؟

وتعتمد شركة التواصل الاجتماعي فيسبوك على الإعلانات؛ لتحقيق الربح، في الوقت ذاته لازالت تدفع الملايين على تطبيق واتسآب، الذي يعد أشهر تطبيقات المراسلة، دون تحقيق عائد مالي في المقابل، وفق ما نقلته وكالة سبوتنيك عن موقع إنغادجيت.

وأفادت شركة التواصل الاجتماعي الشهيرة بأن باقي خدماتها تدير الربح في الوقت الذي لا يحدث ذلك مع الوتسآب، لكن هذا سيتغير في الوقت القريب.

كيف تخطط فيسبوك في تطبيق الإعلانات في واتسآب؟

وتزعم شركة فيسبوك في تطبيق الإعلانات في واتسآب بطريقة الحالة الشبيهة بميزة القصص على الانستغرام وشبكتها الأم، لكن هذه العملية لن تتم حتى تنتهي خطة توحيد جميع تطبيقاتها الرئيسية سوياً "ماسنجر، انستغرام، واتسآب" ضمن نظام مراسلة متصل.كيف كان أول مقطع فيديو في تاريخ يوتيوب؟ alqiyady 1 كيف كان أول مقطع فيديو في تاريخ يوتيوب؟

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طرح تحديث آخر في فيسبوك وانستغرام:

ويبدوا أن فيسبوك لا تخطط لما سبق فقط لكنها تعتزم طرح تحديث جديد على منصتيها للتواصل الاجتماعي فيسبوك وانستغرام، هذا التحديث المرتقب لن يجعل أحد خفياً على الإطلاق في أي من هذه التطبيقات.

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وأرجعت فيسبوك سبب اتخاذ هذه الخطوة إلى تتبع الصفحات وفهم من يقف وراء المنشورات ومدى صحتها ومكافحة الأخبار المزيفة.المزيد:

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