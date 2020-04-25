أعلنت فيس بوك بالأمس عن الكثير من الأخبار التي تخص الفيديو، منها إطلاق خاصية Room للتواصل المرئي مع 50 شخص بلا حدود مجاناً، وتعديلات أخرى تخص البث المباشر، أبرزها أنها ستسمح لمن يقوم بالبث المباشر تقاضي المال من المشاهدين مقابل السماح لهم بالحضور.
الخاصية ستتوفر فقط للصفحات بحيث يمكن لمدراءها إنشاء بث مباشر مدفوع يجب على المشاهد دفع مبلغ مالي يحدده من أجل السماح له بالمشاهدة. وتقول فيس بوك أن هذه الخاصية ستساعد أصحاب المواهب والمدربين لاستخدام منصة فيس بوك لتقديم الدروس أو حتى العروض الترفيهية.
كما يمكن لأصحاب الصفحات وضع زر التبرع بحيث يتم تحويل المبلغ المدفوع إلى الجمعيات الخيرية والجهات غير الربحية.
ومن المزايا الجديدة التي ستوفرها فيس بوك للمشاهدين بأنهم يمكنهم تحويل البث المباشر لوضعية الصوت فقط بحيث يسمتعون للصوت بدون الصورة وهذا يعمل على توفير استهلاك البيانات والبطارية وأيضاً في حال كان الاتصال لديك بطيئ.
التدوينة فيس بوك ستتيح الدفع لحضور البث المباشر بالفيديو ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.