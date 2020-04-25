شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الأردنية: تسجيل 3 إصابات جديدة بـ"كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، اليوم السبت، تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، منهم أردنيان وسائق من الجنسية العربية، مشيرا في الوقت ذاته إلى تسجيل 6 حالات شفاء. وأكد الوزير - في مؤتمر صحفي أوردته وكالة الأنباء الأردنية - أن 2569 فحصا أجري اليوم في مختلف مناطق المملكة ليرتفع العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت في المملكة منذ بداية وباء كورونا، إلى 63737 فحصا.

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