أردوغان وعباس يبحثان مستجدات القضية الفلسطينية

رام الله/ لبابة ذوقان/ الخليج 365

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، مع نظيره الفلسطيني محمود عباس، آخر مستجدات القضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، تبادل خلاله الرئيسان التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

وذكرت الوكالة أن عباس أعرب عن شكره للرئيس التركي على المساعدات الطبية التي تتسلمها السلطة الفلسطينية من تركيا خلال الفترة المقبلة.

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والأربعاء، قالت الخارجية الفلسطينية إن أنقرة، وبناء على طلب فلسطيني، قررت التبرع بـ5 ملايين دولار وأجهزة فحص ومستلزمات أخرى لمواجهة كورونا.

وحتى مساء الجمعة، سجلت فلسطين 340 إصابة بفيروس كورونا منها 17 في قطاع غزة والبقية بالضفة الغربية وضواحي مدينة القدس (بدون القدس الشرقية)، بحسب بيانات وزارة الصحة.

ومنذ بدء جائحة كورونا، أرسلت تركيا مساعدات طبية إلى دول عديدة حول العالم، من ضمنها دول عربية وإسلامية ودول أعضاء في الاتحاد الأوروبي منها إيطاليا وإسبانيا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.