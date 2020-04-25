المغرب.. أعلى هيئة علمية تجيز عدم غسل المتوفين بكورونا

الرباط / خالد مجدوب / الخليج 365

أفتى المجلس العلمي الأعلى في المغرب، السبت، بجواز عدم غسل المتوفين بسبب فيروس كورونا؛ لمنع تفشي الوباء.

جاء ذلك في بيان للمجلس (حكومي)، وهو أعلى هيئة علمية تعنى بالافتاء في البلاد، ردًا على طلب للفتوى بهذا الشأن مقدم من وزارة الصحة.

وقال البيان، إن "الإسلام يحرص على صحة الأفراد وسلامتهم من التعرض لأية آفة أو مضرة تودي بحياة الإنسان".

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وأضاف أن "هذه الفتوى تأتي أيضا بعدما تبين طبيا أن عملية غسل المتوفين جراء هذا المرض (كورونا) يشكل خطرا على الأشخاص المكلفين بإعداد الجثث".

واعتبر البيان، أن "المتوفي من هذا المرض يعتبر في حكم الشهداء".

وفي وقت سابق السبت، أعلنت وزارة الصحة المغربية، ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 159، فيما بلغ عدد المصابين 3889.

وإجمالا، تجاوز عدد المصابين بالفيروس مليونين و850 ألفا حول العالم، توفي منهم أكثر من 198 ألفا، فيما تعافى أزيد من 812 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر" المختص برصد ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.