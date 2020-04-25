قوات الحكومة الليبية تستهدف عناصر لحفتر متجهة إلى ترهونة

وليد عبد الله / الاناضول



أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية السبت، تنفيذ سلاح الجو غارتين جويتين استهدفتا عناصر لمليشيا خليفة حفتر كانت في طريقها إلى مدينة ترهونة.

جاء ذلك في تصريح للناطق باسم قوات الوفاق محمد قنونو، نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب".

وقال قنونو إن "سلاح الجو نفذ غارتين جويتين فجر السبت، استهدفتا صهريج وقود وسيارة مسلحة على متنها عناصر لميليشيات حفتر في محيط بني وليد كانت متجهة إلى ترهونة".

وأضاف أن قواتهم تواصل عملياتها براً وبحراً وجواً وفقاً للخطة التي وضعتها غرفة العمليات في إطار عملية "عاصفة السلام".

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وفي سياق متصل، قال المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، أن قصفاً لمليشيا حفتر استهدف "عين زارة" فجر السبت.

وأضاف المركز، أن القصف تسبب في إصابة أربعة من العمالة الوافدة من دولة النيجر، إثنان منهم في حالة خطرة.

ورغم إعلان مليشيا حفتر، في 21 مارس/ آذار الماضي، الموافقة على هدنة للتركيز على جهود مكافحة كورونا، إلا أنها تواصل هجوما بدأته 4 أبريل/ نيسان 2019، للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة "الوفاق الوطني" المعترف بها دوليا.



وردا على الانتهاكات المستمرة، أطلقت الحكومة في 26 مارس، عملية "عاصفة السلام" العسكرية ضد مليشيا حفتر، ما كبد الأخير هزائم ساحقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.