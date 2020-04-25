«رونالدو» يحسم موقفه من الإنتقال لريال مدريد

أكدت تقارير صحفية اليوم السبت بقاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفوف اليوفنتوس حتى نهاية عقده في صيف 2022 .

وقالت أن “رونالدو ” حسم أمره بعدم الإنتقال إلى ريال مدريد خاصةً مع تعطل الكثير من الخطوات بسبب أزمة الفيروس التي ضربت أغلب بلدان العالم .

وكانت أنباء قد تداولت قبل أيا بعودة رونالدو إلى صفوف ريال مدريد ، خاصةً أنه قضى فيه سابقاً أفضل مواسمه .