- 1/2
- 2/2
أكدت تقارير صحفية اليوم السبت بقاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفوف اليوفنتوس حتى نهاية عقده في صيف 2022 .
وقالت أن “رونالدو ” حسم أمره بعدم الإنتقال إلى ريال مدريد خاصةً مع تعطل الكثير من الخطوات بسبب أزمة الفيروس التي ضربت أغلب بلدان العالم .
وكانت أنباء قد تداولت قبل أيا بعودة رونالدو إلى صفوف ريال مدريد ، خاصةً أنه قضى فيه سابقاً أفضل مواسمه .
انشر الخبر :
كانت هذه تفاصيل خبر «رونالدو» يحسم موقفه من الإنتقال لريال مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.