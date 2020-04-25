محمد بن راشد: أول مسبار عربي إسلامي ينطلق قريباً إلى المريخ (صور)

أعلن نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم الشيخ محمد بن راشد، اقتراب إطلاق أول مسبار عربي إسلامي إلى المريخ.

وأكد محمد بن راشد، إنجاز أهم المراحل النهائية لإطلاق “مسبار الأمل”، مبيناً أنه جرى نقل المسبار من مركز محمد بن راشد للفضاء إلى محطة الإطلاق في جزيرة تانيغاشيما باليابان، تحت إشراف فريق إماراتي، في عملية استغرقت 83 ساعة.

وتابع أنه رغم ظروف توقف السفر، وفي ظل الإجراءات الوقائية الصحية العالمية، يعمل المهندسون وفق الجدول المعتمد لإنجاز المشروع في أقل من المدة المعتادة عالميًا (6 سنوات بدلًا من 10) وبنصف التكلفة.

وأشار إلى أن مسبار الأمل هو إنجاز يمثل نقطة تحول للعالمين العربي والإسلامي في مجال الفضاء، لافتًا إلى أن الوصول للمريخ لم يكن هدفه علمياً فقط، بل أن نرسل رسالة للجيل الجديد في عالمنا العربي بأننا قادرون، وأنه لا شيء يعد مستحيلاً.

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