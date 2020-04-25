ريفالدو يتحدث عن سبب رفض التوقيع للاتحاد

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن كواليس رفض إحدى أساطير البرازيل ريفالدو الانتقال إلى نادي الاتحاد خلال عام 2004. وأوضحت صحيفة “بولتون نيوز” الإنجليزي، أن نجم السامبا رفض عرضاً من نادي الاتحاد بالإضافة لعروض أخرى جاءته من إسبانيا وروسيا خلال عام 2004. وألمحت أن ريفالدو كان يفكر في استكمال مشواره في الدوري الإنجليزي، ليبلغ ممثليه وقتها بالبحث عن نادٍ هناك، للحفاظ على مكانه في المنتخب البرازيلي. انشر الخبر :

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