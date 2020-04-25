“الاتفاق” يُرجئ قرار إجازة لاعبي الفريق

ذكرت مصادر أن إدارة نادي الاتفاق تُرجئ اتخاذ قرارها بشأن منح لاعبي الفريق إجازة خلال الفترة الحالية، لحين صدور قرار رابطة الدوري السعودي للمحترفين واتحاد كرة القدم، بشأن مصير الدوري خلال أزمة “كورونا”.

وقالت المصادر إن لاعبي الفريق يواصلون إجراء تدريباتهم الخاصة في منازلهم تحت إشراف مساعد مدرب الفريق خالد المالكي، مبينة وفقًا لصحيفة “الرياضية”، أنه من المحتمل أن يغير مدرب الفريق البرنامج التدريبي خلال شهر رمضان.

وأبانت أن محترفي الفريق الأجانب، يواصلون تدريباتهم الخاصة في بلدانهم، وأنهم على اتصال دائم مع الجهاز الفني للفريق.