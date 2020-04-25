“اتحاد الكرة” في انتظار تسلم مستحقاته من “الفيفا”

يتسلم الاتحاد السعودي لكرة القدم خلال الأيام المقبلة دفعات مستحقة من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وذلك لمواجهة تداعيات جائحة فيروس “كورونا” المستجد.

وأعلن “فيفا” دفع نحو 150 مليون دولار للاتحادات الوطنية، عبارة عن دفعات مستحقة، سيتم تسديدها بشكل مبكر لمواجهة تبعات الفيروس.

وكان رئيس “الفيفا” السويسري جاني إنفانتينو، أكد مطلع أبريل الحالي في رسالة للاتحادات الـ 11 المنضوية تحت عضوية “فيفا”، منها اتحاد القدم السعودي، أنه سيدفع بشكل مبكر في العام الجاري مستحقات عائدة لها ضمن برنامج “فوروارد”.

وأوضح الاتحاد الدولي، أنه سيُفرج عن كل التمويل التشغيلي المستحق للاتحادات الأعضاء عن العامين 2019 و2020 في الأيام المقبلة بوصفه خطوة أولى من أجل مساعدة مجتمع كرة القدم الذي تأثر بجائحة “كورونا”.