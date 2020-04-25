خالد بن سلمان: أستذكر من يغلبون الصعاب في ثغور الدفاع والصحة

هنأ نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وعبر الأمير خالد في تغريدة نشرها على حسابه بموقع “تويتر” عن تقديره للتضحيات الكبيرة التي يبذلها رجال الأمن والمرابطون في الثغور، والكوادر الطبية التي تقف الآن في مواجهة جائحة “كورونا”.

وقال: “مع حلول شهر الرحمة والغفران أهنئ مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد -يحفظهما الله- وأستذكر مَن يغلبون الصعاب دوماً بعزمٍ وتضحية في ثغور الدفاع والصحة، لهم الدعوات الصادقة منّا جميعاً بأن يحميهم الله لوطن يحبونه ويحبهم، وأن يكتب الله لهم الأجر العظيم”.