الكويت تعلن تعافي 43 حالة جديدة من “كورونا”

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم السبت؛ شفاء 43 حالة من المصابين بفيروس كورونا (سارس كوف – 2) المسبب لمرض (كوفيد – 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 656 حالة.

وقال الشيخ باسل الصباح عبر تويتر: «الحمد لله، تم شفاء 43 حالة ليبلغ العدد الإجمالي لعدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد 656 حالة».