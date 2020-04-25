الكويت تعلن تعافي 43 حالة جديدة من “كورونا”

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أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم السبت؛ شفاء 43 حالة من المصابين بفيروس كورونا (سارس كوف – 2) المسبب لمرض (كوفيد – 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 656 حالة.
وقال الشيخ باسل الصباح عبر تويتر: «الحمد لله، تم شفاء 43 حالة ليبلغ العدد الإجمالي لعدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد 656 حالة».
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