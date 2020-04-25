سمحت شركة ” جوجل ” لمستخدميها بميزة جديدة يمكن من خلالها منح مواقعه المفضلة تبرعات صغيرة في صورة ” بقشيش “. وتسعى ” جوجل ” من خلالها لدعم المواقع الصغيرة المتأثرة اقتصاديًا بسبب تفشي وباء كورونا المستجد. واتضح أن الأداة الجديدة تسمح للأشخاص بالتبرع بمبالغ صغيرة من المال لمواقع الويب الخاصة بهم أثناء تصفحهم لتلك المواقع. وسترتبط تلك الأداة الجديدة بتقنية ” جوجل مدفوعات “، وستبدأ التبرعات الصغيرة من 25 سنتًا أمريكيًا حتى 5 دولارات أمريكية، عبر زر عائم أسفل الشاشة. انشر الخبر :

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جوجل تفاجئ مستخدميها بميزة جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.