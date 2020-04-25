إطلاق برنامج التمويل المضمون للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

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تمكنت مؤسسة النقد العربي السعودي بالتعاون مع برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة”، اليوم السبت، من إطلاق برنامجَ التمويل المضمون، من خلال ضمان ما نسبته 95% من قيمة التمويل الممنوح وفق الآليات المعتمدة ضمن برنامج كفالة.
ويهدف البرنامج إلى تقديم دعم إضافي وتعزيز الجدارة الائتمانية للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتغلب على تحديات تمويل هذه المنشآت، ما يخفف عليها أثر الانخفاض بالتدفقات النقدية، ويسهل عليها خدمة عملائها، وسداد رواتب ومستحقات موظفيها.
ومن الجدير بالذكر، أنه يأتي ذلك إلحاقاً ببرنامج “ساما” المعلن بتاريخ 14 مارس 2020م، الذي تصل قيمته في المرحلة الحالية إلى نحو 50 مليار ريال، بهدف تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص في إطار دعم جهود الدولة في مكافحة الفيروس المستجد وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص.
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