«الصين» تكشف موعد طرح لقاح كورونا

أعلن المركز الصيني للسيطرة على الأمراض الإنتهاء من تطوير لقاح ضد فيروس كورونا ” كوفيد 19 ” في سبتمبر المقبل .

ووضع رئيس المركز الدكتور “جاو فو” جدول زمني للقاح لأول مرة ، مشيراً إلى أنه في البداية سيكون متاح للعاملين بالقطاع الصحي ، ويمكن اتاحته للجمهور في اوائل العام المقبل 2021 .

وكانت منظمة الصحة العالمية قد توقعت أنه لن يتم الحصول على لقاح قبل 18 شهر ، غير أن عالم الفيروسات الدكتور ” جاو” يؤكد إمكانية الحصول عليه قبل ذلك في ظل التفشي الذي ضرب أغلب بلدان العالم .

ويتسابق العلماء في العالم للإعلان عن لقاح للفيروس الذي تسبب في وفاة 200 ألف شخص حول العالم ، على أن يكون اللقاح هو الوسيلة طويلة الأجل للقضاء عليه .