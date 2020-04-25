- 1/2
- 2/2
زعمت صورة مسربة إنها لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، تدعم ما تم تداوله قبل أيام عن وفاته بعد خضوعه لعملية جراحية دقيقة وغيابه عن الظهور العلني.
وكشفت وسائل إعلام، أن الصين أرسلت فريقًا طبيًا إلى كوريا الشمالية لفحص الزعيم كيم جونج أون؛ حيث يعاني من مشاكل صحية، وفق ما أعلنه أمين عام مجلس الوزراء الياباني، يوشيهيد سوجا.
ومن جانبهم، قال مسؤولون كبار في كوريا الجنوبية إن التقارير التي أفادت بأن الزعيم الكوري الشمالي، في حالة مرضية خطيرة بعد إجراء جراحة في القلب فاشلة، قد تكون غير صحيحة لأنهم لم يرصدوا أي حالة غير طبيعية في كوريا الشمالية.
انشر الخبر :
كانت هذه تفاصيل خبر صورة مسربة لزعيم كوريا الشمالية تزعم وفاته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.