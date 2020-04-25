صورة مسربة لزعيم كوريا الشمالية تزعم وفاته

زعمت صورة مسربة إنها لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، تدعم ما تم تداوله قبل أيام عن وفاته بعد خضوعه لعملية جراحية دقيقة وغيابه عن الظهور العلني.

وكشفت وسائل إعلام، أن الصين أرسلت فريقًا طبيًا إلى كوريا الشمالية لفحص الزعيم كيم جونج أون؛ حيث يعاني من مشاكل صحية، وفق ما أعلنه أمين عام مجلس الوزراء الياباني، يوشيهيد سوجا.

ومن جانبهم، قال مسؤولون كبار في كوريا الجنوبية إن التقارير التي أفادت بأن الزعيم الكوري الشمالي، في حالة مرضية خطيرة بعد إجراء جراحة في القلب فاشلة، قد تكون غير صحيحة لأنهم لم يرصدوا أي حالة غير طبيعية في كوريا الشمالية.