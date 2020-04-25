مركز أرامكو الطبي يوفر وظائف شاغرة

كشف مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظة الظهران.

وأوضح المركز، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: محلل وظيفي لتقنية المعلومات، طبيب- الطب الباطني، محلل أعمال- التخطيط والجدولة، محلل أمن تقنية المعلومات، صيدلاني.

وأشار المركز، إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي من هنـــــــــــــــا .