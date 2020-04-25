وزير المالية: علينا التأهب لأن العالم قد يواجه فيروسًا فتاكًا مجددًا

أكد وزير المالية ” محمد الجدعان ” ، اليوم السبت، على ضرورة الاستعداد والتأهب لأن العالم قد يواجه مجددا فيروسا ضارا فتاكاً يزعزع الحدود ويزعزع نمط الحياة؛ حيث ينبغي استباق الأمور بتعزيز آليات التأهب والاستجابة في المستقبل.

وأوضح محمد الجدعان، نيابة عن مجموعة العشرين، أهمية الدفع بالبحوث والتطوير والإنتاج للتصدي لهذا الفيروس، داعياً إلى توحيد الصفوف للتصدي لهذا التحدي الجسيم، والتعاون مع كل المنظمات والهيئات الفاعلة لمواجهة الجائحة، مشيرا إلى أن مجموعة العشرين ستحاول تحقيق ذلك من خلال التضامن.

وفي السياق نفسه، قال وزير المالية، أنه لتعزيز مجال الصحة أطلقت مجموعة العشرين موقعا على الانترنت لتقفي أثر الصعاب المالية التي يواجهها العالم، وهو ما يستوجب حشد 8 مليارات دولار، فيما أُعلن عن تعهدات بالتبرع بملياري دولار ونحتاج إلى 6 مليارات.

واستطرد محمد الجدعان، أن ذلك بالإضافة إلى التزامات بالتبرع بمبالغ أخرى وبما سيسمح بتزويد كل شعوب العالم وكل العاملين الصحيين بمعدات الوقاية.