شكرا لقرائتكم خبر عن «متحدث الصحة»: تسجيل 1197 إصابة جديدة بـ«كورونا» في المملكة خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، تسجيل 1197 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال “العبد العالي” خلال المؤتمر الصحفي اليومي: إن “إجمالي الحالات في المملكة 16299 حالة،منها 24 % سعوديين و76% غير سعوديين ،لافتاً إلى أن هناك 13948 حالات نشطة تتلقى العلاج والرعاية اللازمة، 115 حالة منها حالات حرجة بالعناية المركزة.

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وأشار “متحدث الصحة”، إلى “تسجيل 9 وفيات جديدة في المملكة، ليصل عدد الوفيات إلى 136 حالة، وتسجيل166حالة تعافي في المملكة، ليصل إجمالي حالات التعافي 2215 حالة”.

وكشف “متحدث الصحة” أنه تم أكثر من 600 ألف تقييم ذاتي عبر تطبيق “موعد” حتى الآن،موضحاً أن أكثر من 15 ألف من بينهم كانت لديهم احتمالية إصابة، وتم اكتشاف حاجة بعضهم لفحص مخبري وتبينت إصابتهم بالفيروس.