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أعلنت «ماجد الفطيم»، عن إطلاق مبادرة جديدة بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات، تهدف إلى توفير المنتجات الزراعية المنتجة محلياً في متاجر «كارفور» على مستوى الدولة.

وتأتي المبادرة في إطار تعزيز التعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لاسيما لمواجهة التحديات الراهنة من خلال خلق فرص نمو مستدامة، حيث تدعم الشراكة استدامة سلاسل توريد المنتجات الغذائية في الدولة، من خلال فتح قنوات توزيع جديدة لأكثر من 6000 مزرعة صغيرة ومتوسطة لتسويق منتجاتهم في متاجر كارفور. ويستند هذا التعاون إلى مذكرة التفاهم التي وقّع عليها الطرفان في عام 2018، وأسفرت عن عدد من مشروعات ومبادرات الاستدامة المحلية والإقليمية.

وتعزز المبادرة القدرات التنافسية لمنتجات المزارعين في دولة الإمارات من الخضراوات والفاكهة الطازجة، كما تتيح للمزارعين فرص بيع منتجاتهم بأسعار تنافسية، إذ توفر شبكة واسعة النطاق تضم قنوات توزيع ومراكز تجميع للمنتجات، فضلاً عن الاستفادة من خدمات الفرز والتغليف بـ«كارفور».

وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة: «إن التعاون مع شركة ماجد الفطيم يأتي ضمن حرص الوزارة على مواكبة توجيهات القيادة الرشيدة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق توجهات الدولة كافة والمساهمة في تعزيز استدامة كافة القطاعات»، موضحاً أن «التعاون يأتي مواكبة وتعزيزاً للقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2020 بشأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، نهاية مارس الماضي، حيث سيعمل على إيجاد قنوات توزيع فعالة للمنتجات المحلية، وتوفير إمدادات كافية من السلع الغذائية الأساسية في الدولة عبر شراء منتجات المزارع المحلية وطرحها في السوق المحلي».

من جانبه، قال آلان بجاني، الرئيس التنفيذي لدى ماجد الفطيم القابضة: «نفتخر باستمرار تعزيز أواصر التعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، والذي يتيح لنا دعم استراتيجية الإمارات العربية المتحدة للاستدامة وتعزيز مكانة الشركة الرائدة في مجال استدامة الأعمال. وتأتي هذه المبادرة انطلاقاً من إيماننا بأهمية توفير الدعم للمجتمع في هذه الفترة الاستثنائية، ومساعدة المزارعين في دولة الإمارات، خاصة في ظل استمرار غلق الأسواق المفتوحة، لضمان الوصول إلى أعلى معدلات الأمن الغذائي والمحافظة على توفير منتجات طازجة بأعلى جودة من خلال متاجر كارفور».

وأضاف بجاني: «إن دعمنا للزراعة المحلية لا يعزز الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي فحسب، بل يخفض مسافات نقل الغذاء مما يحافظ على الجودة والموارد البيئية. لقد شهدنا زيادة ملحوظة في الطلب على الخضراوات والفاكهة المحلية تصل إلى 60% خلال الشهرين الماضيين مما يعكس الوعي المتزايد من قبل المستهلكين».

وتشكّل السلع المنتجة محلياً نسبة تبلغ حوالي 16% من الخضراوات والفاكهة في متاجر «كارفور» حالياً، وتضم أكثر من مئة تشكيلة متنوعة من المنتجات في المتاجر. وسوف تساهم هذه المبادرة بين «ماجد الفطيم» ووزارة التغير المناخي والبيئة في زيادة كميات المنتجات المحلية الموزّعة على امتداد قنوات «كارفور» بدولة الإمارات.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة تأتي بعد تدشين مزرعتين مائيتين في «كارفور» في نوفمبر من العام الماضي في إطار التعاون بين وزارة التغير المناخي والبيئة و«ماجد الفطيم» للتجزئة بهدف تسويق المنتجات الزراعية المحلية في متاجر «كارفور» بدولة الإمارات وتعزيز الاعتماد على الحلول المبتكرة في الزراعة.